Lucas Buda e Joyce GuimarãesReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2024 13:54 | Atualizado 25/11/2024 14:49

Rio - Lucas Buda está apaixonado e não esconde de ninguém. Nesta segunda-feira (25), o ex-BBB publicou uma foto com a namorada, a amazonense Joyce Guimarães e se declarou na legenda com um trecho da música "Farol das Estrelas".

"Seus olhos refletem nos meus os faróis das estrelas", escreveu."Meu príncipe", reagiu a namorada nos comentários. "Silêncio. O Buda está amando", comentou uma seguidora."Parabéns. Você merece ser feliz ", escreveu uma internauta. "Gratidão*, disse Buda.Em outubro, Lucas pediu Joyce em namoro de uma forma romântica, com direito a aliança e surpresa na decoração do quarto do hotel em Manaus.