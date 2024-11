Major RD é atingido por fogo durante show - Reprodução do Instagram

Publicado 25/11/2024 10:36

Rio - Major RD, de 27 anos, passou por um momento delicado durante seu show no festival Mainstreet Festival, na Apoteose, neste domingo (24). O rapper foi atingido no braço e rosto por chamas de uma máquina de fogo enquanto cantava a música "Só Rock". Ele chegou sentar no palco, demonstrando dor, e foi atendido por sua equipe e bombeiros. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo artista no Instagram.

Nas imagens, ele ainda aparece recebendo auxílio no camarim. "Aí Mainstreet, Orochi (criador da Mainstreet Records, responsável pelo evento), Chefin, Oruan, vão ter que pagar indenização. Me machuquei no horário de trabalho", afirmou o artista. "Acontece, normal. Mais um dia", finalizou.

Na legenda, Major escreveu: "Já dizia meu mano Djonga, Fogo nos artistas. Obrigado, Mainstreet Festival, estava tudo lindo", escreveu. O rapper também compartilhou a postagem nos stories. "Quero indenização", disse ele, bem-humorado.

