Frejat desabafa após microfone ser desligado em show de abertura para Lenny KravitzReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2024 22:22 | Atualizado 24/11/2024 22:25

Rio - Frejat, ex- Barão Vermelho, expressou indignação nas redes sociais neste domingo (24) após se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo. O artista, que abriu o show de Lenny Kravitz, no sábado (23), teve o som cortado antes de finalizar a última música, "Pro Dia Nascer Feliz".



"Indignado com o desrespeito que sofri ontem [sábado] no fim do meu show de abertura da apresentação de Lenny Kravitz em São Paulo", publicou Frejat.



O episódio aconteceu no sábado (23). Apesar da interrupção, a plateia continuou aplaudindo e cantando a música. "Venho agradecer o carinho e o apoio do público presente que aplaudiu e cantou em cena aberta a canção que estava sendo tocada, essa que seria a última do meu show. Agradeço também todas as postagens de apoio e indignação pelo ocorrido. Muito obrigado de coração", completou.

