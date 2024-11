Filho de Cristiano Araújo abre caixa com pertences do pai, que morreu há nove anos - Reprodução / Instagram

Publicado 24/11/2024 20:12 | Atualizado 24/11/2024 20:17

Rio - Bernardo, de 11 anos, filho do cantor Cristiano Araújo com a influenciadora Elisa Leite, emocionou ao compartilhar um momento especial de conexão com o pai, falecido há nove anos. O menino abriu uma caixa com pertences do artista e usou uma camisa que era do pai. Entre os itens guardados estavam CDs, DVDs, violão, cartas, roupas e diversas fotos.

"Que alegria estar usando a mesma camiseta que meu pai usou há nove anos, no meu aniversário de dois anos", escreveu o menino em uma postagem feita em conjunto com a mãe.



Elisa enalteceu o filho. "Meu menino! Sempre tão forte e alegre, se preocupa e cuida de mim, com 'unhas e dentes', ai de quem falar de mim. Meu mini artista, figurinha que só quem conhece sabe o quanto é engraçado e carinhoso. Que sorte a minha ter você, vidinha".

Cristiano Araújo, ícone sertanejo com sucessos como "Maus Bocados" e "Efeitos", faleceu aos 29 anos em um acidente de carro em Goiás, em 24 de junho de 2015, junto à namorada Allana Moraes. Além de Bernardo, o cantor também é pai de João Gabriel, de 15 anos, fruto do relacionamento com Luana Rodrigues.