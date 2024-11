Marcela e Luiza - Reprodução Instagram

Marcela e Luiza

Publicado 24/11/2024 16:04 | Atualizado 24/11/2024 16:04

Rio - Neste sábado (23), Marcela Mc Gowan fez uma homenagem a cantora Luiza Martins, para comemorar os quatro anos que estão juntas. A ex-BBB publicou um vídeo no Instagram, contando a trajetória das duas e revelou que uma taróloga disse a ela que iria conhecer uma uma moça de cabelos compridos e escuros, que mudaria tudo.

"Ontem eu completei 4 anos com essa mulher que em breve terei o privilégio de chamar de minha esposa. Ela que chegou na minha vida trazendo muito caos e também muita paz. A paz de amar e ser amada. A paz de ser respeitada nas minhas vulnerabilidades. A paz de ter uma parceria para todos os momentos da vida. No dia em que a taróloga me disse que eu conheceria a tal moça dos cabelos compridos e escuros, ela completou dizendo que a decisão de ficar ou não com ela, mudaria tudo na minha vida. E mudou, para melhor", declarou.



A médica declara que Luiza trouxe leveza para a vida. "Luiza me apresentou o amor da maneira mais leve, madura e apaixonante possível. Me mostrou que eu não preciso ser forte o tempo todo e que tudo bem baixar a guarda e se deixar ser cuidada. Me ensinou que o tempo pode melhorar as relações, fortalecer as conexões e ajustar os laços e deixar tudo ainda melhor do que já era.Me provou que tudo pode ser mais leve, mais divertido, quando compartilhado com a pessoa certa. Levou embora meu medo de amar. E trouxe para mim o desejo de ficar. Ficar pra sempre. Obrigada pelos últimos quatro anos. Ansiosa pelos nosso próximos capítulos juntas! Te amo, minha moça dos cabelos compridos e escuros que eu conheci no lugar de águas! Obrigada por mudar minha vida", finalizou.

Cantora retribuiu com uma declaração nos comentários da postagem: "Oh minha vida! Você foi narrando, e enquanto passavam as fotos, eu fui voltando mentalmente em cada momento, e sorrindo, e me emocionando. Eu me lembro de cada coisa referente a nós. A primeira mensagem, o primeiro beijo, a primeira conversa séria, o seu cheiro, e eu sabia que eu nunca mais desconheceria nada do que vem de você. Lembro que você chegou como um raio de sol na minha vida, e é o que você é pra mim, a minha luz, a minha sorte, a melhor companheira que eu poderia ter, minha branquela, o meu amor".



"Obrigada por ser tão incrível comigo, e por me proporcionar um amor tão lindo e gostoso. Não sei se ela te falou essa parte, mas essa mulher de cabelos escuros que você conheceu na praia, vai ficar com você pra sempre, e vai com você pra onde você for. Eu te amo de uma forma que eu nem sabia que era possível. Obrigada por tudo meu sol! Que venham muitos anos de saúde pra gente narrar nossa histórias de amor. E seja lá o que for, com você: Sim", finalizou Luiza.