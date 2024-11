Gil do Vigor - Reprodução / Instagram

Publicado 24/11/2024 13:00

Rio - Gil do Vigor usou as redes sociais, neste sábado (23), para rebater a crítica de uma internauta sobre a defesa dos estudos, praticada por ele e pela ex-'BBB' Juliette, e aproveitou para abrir uma discussão sobre a desigualdade de oportunidades.

No X, antigo Twitter, uma pessoa que se intitula como Nathalia usou um vídeo de Juliette, feito durante palestra no ExpoFavela, em que ela falava sobre a importância dos estudos, para criticar o posicionamento tanto dela quanto de Gil sobre o assunto.

"Ela e o Gil com esse discurso besta de que estudos mudam nossas vidas mas os dois só saíram da merd* por causa de um reality", iniciou. "Gente, estudar dá em nada não. Meu primo, tem só a terceira série, abriu uma madeireira e é 20x mais rico que eu, que sou pós graduada", finalizou.

Em seguida, com respeito, Gil respondeu à crítica e falou sobre sua trajetória de vida e estudantil. "Oi, vigorosa! Entendo seu ponto e sou grato pela forma respeitosa com que você abordou um problema sério no Brasil: a desigualdade de oportunidades (nem todos qualificados são absorvidos pelo mercado de trabalho)", iniciou.

"O meu ponto sobre minha jornada com a educação é o seguinte: eu sonhava em mudar de vida e já havia conquistado o PhD mesmo sem o BBB (apliquei em dezembro e fui aprovado em janeiro). O menino que já havia dormido na rua, estaria viajando para a Califórnia graças à educação", seguiu.

"Com o PhD, minha renda esperada não seria inferior a 20 mil reais por mês (o que, para a minha realidade, seria a mudança que sempre sonhei). É por isso que sempre friso que o BBB acelerou o processo, mas foi a educação que realmente possibilitou tudo que tenho vivido em termos de experiências", completou.

Depois, ele deu sua visão sobre as escolhas de Juliette. "O mesmo vale para a Juliette. Ela estudou anos para concursos, e tenho certeza de que teria sido aprovada e hoje seria uma juíza ganhando seus 20 ou 30 mil reais também. Estudar transforma vidas e o problema não é a educação e sim, a falta de oportunidade para pessoas qualificadas", finalizou.