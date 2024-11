Nego do Borel se envolve em briga e vai parar em delegacia - Reprodução / Instagram

Nego do Borel se envolve em briga e vai parar em delegaciaReprodução / Instagram

Publicado 24/11/2024 18:50

Rio - Nego do Borel protagonizou na manhã deste domingo (24) uma confusão na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Em um vídeo que circula na web (veja abaixo), ele aparece trocando socos com um homem não identificado. A situação foi rapidamente controlada por policiais, que usaram spray de pimenta para conter a briga. Ambos os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

fotogaleria

Nas redes sociais, Nego comentou o episódio e justificou a reação. Segundo o cantor, ele foi surpreendido com um golpe nas costas e revidou. "Infelizmente, hoje de manhã, tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás. Não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue. O meu mestre me educa muito bem e me ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá para ficar, abaixo a cabeça sempre. Situação muito chata, mas chega de apanhar e ficar calado", afirmou ele.

Assista: