Viih Tube via stories - Reprodução Instagram

Publicado 24/11/2024 11:11

Rio - Viih Tube, detalhou, neste último sábado (23), a diferença do puerpério de Ravi, que nasceu no dia 11 de novembro, para o de Lua, de 1 ano. Os dois filhos são fruto do casamento com o 'ex-BBB' Eliezer. A influenciadora digital relatou, no Instagram Stories, que está conseguindo pensar mais nela, além das crianças, considerando as gestações completamente opostas.

"Meu puerpério tem sido simplesmente o oposto da Lua. Eu estou com uma leveza, uma felicidade, querendo que passe devagar. Conseguindo pensar mim também, além das crianças. Segundo filho realmente é bem diferente", declarou.