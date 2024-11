Juliette e a irmã, Juliene que faleceu aos 17 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 23/11/2024 22:38 | Atualizado 23/11/2024 22:39

Rio - Na última sexta-feira (22), Juliette participou da Expo Favela Innovation, evento realizado em Fortaleza, Ceará. Durante sua palestra, a campeã do "BBB 21" abordou temas como superação, educação e a importância de quebrar ciclos de desigualdade, compartilhando momentos marcantes de sua trajetória.



"Entendi que daquela forma eu não conseguiria mudar o futuro da minha família. Porque, de geração para geração repetia-se ciclos. O meu avô era mecânico e minha avó doméstica, depois a minha mãe semianalfabeta, meu pai mecânico. A gente trabalhava muito e não conseguia mudar nossa vida, não tinha dignidade".



A cantora relembrou a perda da irmã, Juliene Freire, que faleceu aos 17 anos e refletiu sobre as dificuldades enfrentadas por sua família. "Minha irmã morreu com 17 anos em um hospital público e eu não pude nem ajudar. Eu entendi desde cedo que só o trabalho não ia mudar minha vida. Eu precisava estudar e quebrar o ciclo da minha família. Me preparar e continuar trabalhando muito, para quando a oportunidade chegasse, eu já estar pronta".



Juliette ainda falou sobre a importância de manter a humildade e os valores pessoais, mesmo após alcançar sucesso. "Já me considerava uma vencedora antes do Big Brother, tudo isso me preparou para estar aqui falando para vocês a importância de conservar seus valores, a autenticidade, a educação e o trabalho [...] Se não fosse tudo que passei, já teria me perdido nesse universo de mídia e fama", concluiu.



