Márcia Sensitiva prevê futuro promissor para Tatá Werneck - Reprodução / Instagram

Márcia Sensitiva prevê futuro promissor para Tatá WerneckReprodução / Instagram

Publicado 23/11/2024 16:02 | Atualizado 23/11/2024 16:03

Rio - A vidente Márcia Sensitiva revelou novas previsões surpreendentes para a apresentadora Tatá Werneck durante participação no programa "Lady Night", do Multishow, nesta sexta-feira (22). Questionada pela humorista sobre o futuro, Márcia foi direta e abriu o jogo.



"Você terá mais um filho. Quando fazemos um filho com alguém, é porque foi combinado em outra vida. Você e ele combinaram", disse a vidente.



Além da previsão familiar, Márcia declarou que Tatá continuará casada com Rafael Vitti, permanecerá na TV Globo e acumulará ainda mais sucesso financeiro. Animada com as revelações, Tatá brincou: "Meus parentes vão todos começar a me ligar."