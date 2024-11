Grazi Massafera e João Villa estão de férias no Jalapão - Reprodução / Instagram

Publicado 23/11/2024 11:03

Rio - Grazi Massafera usou as redes sociais para expressar sua indignação com os recentes boatos sobre sua vida amorosa. De férias no Jalapão, no Tocantins, a atriz está acompanhada do também ator João Villa, com quem surgiram rumores de um possível relacionamento entre os dois, negados na manhã deste sábado (23).

"Oi galerinha da fofoca! Não precisava estar aqui, mas eu vim. Estou aqui com a minha filha, meus amigos, João. Amigo nosso, não existe romance, aqui é só amizade. Ele está até p*to, e eu também estou. Parou, galera. A gente está passeando. Beijos, divirtam-se da maneira de vocês, menos fazendo fofoca alheia, tá?", disse ela nos Stories, do Instagram.

"Viagem com minha família e amigos com quase nada de internet e acabei de ver que virou fofoca de romance sem fundamento. Menos!", escreveu ela no vídeo em que aparece dentro do carro com os companheiros de férias.

Nos comentários de um perfil de fofocas da rede social, Grazi ainda deu a entender que o ator é homossexual. "Gente, o João é meu amigo, e gosta da mesma fruta que eu. Entendedores entenderão", escreveu.

Além de João Villa, Grazi também está acompanhada da filha, Sofia, de 12 anos, e da atriz Isabelle Nassar. Nas redes sociais, ela compartilhou registros da viagem. O trio faz parte do elenco de "Dona Beja", que será transmitida pela HBO Max.

Exibida originalmente na Rede Manchete em 1986, a novela é baseada na obra "Dona Beija, a feiticeira do Araxá", de Thomas Othon Leonardos, e conta a história de uma mulher que tem uma desiluzação amorosa e decide abrir um bordel, tornando-se uma famosa cortesã. Na época, a protagonista foi interpretada pela atriz Maitê Proença.