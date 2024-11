Gloria Groove surpreende ao distribuir brigadeiro para fãs no Rio - Divulgação

Publicado 23/11/2024 17:37

Rio - Na tarde deste sábado (23), Gloria Groove surpreendeu os fãs que a aguardavam para o show da turnê "Serenata da GG", no Espaço Hall, no Rio, neste sábado (23). A artista fez uma aparição inesperada na fila e distribuiu brigadeiros para os presentes, além de tirar fotos e conversar.

O show dessa noite celebra o sucesso da era "Serenata", com um repertório que mistura clássicos do pagode romântico e hits dos volumes 1 e 2 do projeto. A apresentação também promete momentos especiais.