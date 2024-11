Sabrina Sato e Zoe - Reprodução Instagram

Sabrina Sato e ZoeReprodução Instagram

Publicado 23/11/2024 13:22

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, se declarou para a filha, Zoe, de 5, publicando um álbum de fotos nas redes sociais, nesta última sexta-feira (22). A apresentadora encantou amigos famosos com momentos da rotina com a filha.

"Arrasta para o lado pra ver um compilado de carinhas e caronas inchadas de quem acorda cedinho todos os dias. As fotos são parecidas, mas diferentes… Porque cada dia é único! A maioria delas são no caminho para escola, depois de tomar café juntinhas e conversar bastante. Colecionar momentos como esses com minha filha é uma das coisas que me faz mais feliz na vida", declarou.

Namorado da atriz, Nicolas Prattes, comentou na postagem. "Vocês são só amor, luz e poesia". A humorista Tata Werneck também declarou: "Que amor! Como são lindas". Mulher de Rodrigo Faro, Vera Viel afirmou: "Muito amor. Lindas".