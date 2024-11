Luana Piovani aposta em procedimentos estéticos no rosto e pescoço - Reprodução / Instagram

Publicado 23/11/2024 16:59

Rio - Luana Piovani, 48 anos, compartilhou com os seguidores que se submeteu a procedimentos estéticos no rosto e pescoço, neste sábado (23), em uma clínica no Rio de Janeiro. A atriz, que vive em Portugal, aproveitou a estadia no Brasil para dar uma repaginada no visual.



"Fiz um negócio no pescoço, porque estou me achando super gata na cara. O que o André faz dura muito tempo, mas o pescocinho estava baixoastralizando. Fiz um negócio ano passado, é uma dorzinha chata, é tipo fazer pilates, mas é mara. Ele grudunha lá dentro. Chama liftera e é pro pescoço, que estava com duas linhas. E agora, no rosto, fiz o cool face", detalhou Piovani.



A atriz, que está solteira, aproveitou o momento para exaltar o amor-próprio e a leveza ao lidar com a idade: "Vou ficar mais bonita ainda, socorro. O bom é que ajuda: verão, Rio de Janeiro, solteira. Povo ri das merdas que falo. No rosto não dói nada. Tem que fazer o bigode, porque estou com um pouquinho de 'código de barra'".



Por fim ela afirmou que não exagera nos procedimentos. "Tenho minhas gordurinhas que eu não deixo preencher. Lembra que contei que botei e deu uma segurada no sorriso? E você olha a boca e fica toda parada, uma merda! Nunca mais fiz. Preciso ter minhas ruguinhas e meu sorriso abertão".