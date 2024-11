Expressões de Maria Flor roubam a cena em foto de filhos de Virgínia Fonseca - Reprodução / Instagram

Publicado 23/11/2024 14:16 | Atualizado 23/11/2024 14:38

Rio - Maria Flor, de 2 anos, roubou a cena em um registro que Virgínia Fonseca fez dos filhos, nesta sexta-feira (22). Ao lado dos irmãos, Maria Alice, de 3 e José Leonardo, de 2 meses, Flor fez várias expressões divertidas.

"Esses dias me perguntaram qual meu sonho?! Fiquei pensativa e não soube responder, porque todos meus sonhos foram realizados e obriga Deus por isso! Mas aí quando cheguei em casa tive a certeza que meu sonho hoje é ver eles crescerem com saúde, no caminho de Deus, felizes e unidos obrigada Deus por tudo, sou só gratidão", escreveu Virgínia na legenda da publicação que reunia os registros das crianças.

Nos comentários, os internautas chamaram a atenção para as expressões de Maria Flor. "As crianças mais lindas. Eu não aguento a carinha da Maria Flor. Fofa", elogiou um perfil. "Estava esperando a Flor julgar e julgou", brincou outro. "A Flor: tira logo", brincou um terceiro.