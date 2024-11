Kevinho anuncia noivado com influenciadora - Reprodução / Instagram

Publicado 23/11/2024 21:58 | Atualizado 23/11/2024 21:59

Rio - Neste sábado (23), Kevinho surpreendeu seus fãs ao anunciar o noivado com a influenciadora Thaís Pinheiro. O cantor, que assumiu o relacionamento em outubro deste ano após mais de dois anos solteiro, fez a revelação em uma homenagem de aniversário para a jovem nas redes sociais.

"Feliz aniversário, minha noiva! Eu te amo", escreveu Kevinho na legenda da publicação.

Thaís retribuiu o carinho nos comentários: "É um privilégio enorme viver com você. Eu aprendo e me inspiro, principalmente em como você vive a sua verdade. Você me faz ser muito mais corajosa e capaz. Love u bbzaooo".



Os fãs não economizaram nos elogios ao casal. "Esse cara é de uma índole e criação incrível. Sorte da mulher que ficar com ele. Bom filho, bom marido. A regra é clara!", destacou uma seguidora. "O casal mais lindo, parabéns", disse outra. "Que casalzão! Felicidades", celebrou mais uma.



