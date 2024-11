Deborah Secco via Instagram - Reprodução Instagram

Deborah Secco via InstagramReprodução Instagram

Publicado 23/11/2024 14:45

Rio – Deborah Secco, de 44 anos, curtiu uma mini férias ao lado da filha, Maria Flor, de 8, fruto de sua antiga relação com Hugo Moura. Atriz publicou registros, no Instagram, se aventurando em brinquedos em um parque aquático no Ceará, em Fortaleza, nesta sexta-feira (22). "Mini férias modo on! Amo vocês", escreveu.



fotogaleria

Internautas elogiaram a postagem de Deborah. "Que momento maravilhoso, linda”, disse um. "Que biquini top! Férias perfeitas", afirmou outro. "Nada melhor do que se divertir ao lado de boas companhias", escreveu outro fã.



Deborah Secco e Hugo Moura foram casados por nove anos e anunciaram a separação do casamento em abril deste ano.