Semelhança entre Kelly Key e Suzanna Freitas volta a impressionar internautas - Reprodução / Instagram

Semelhança entre Kelly Key e Suzanna Freitas volta a impressionar internautasReprodução / Instagram

Publicado 23/11/2024 12:05

Rio - Mãe e filha, Kelly Key e Suzanna Freitas usaram as redes sociais para compartilhar o primeiro vídeo do projeto das duas, "Key Parada é Essa?". Nesta sexta-feira (22), elas entraram na brincadeira e disseram quem é mais provável de fazer algumas coisas, como ser presa ou chorar durante um filme.

fotogaleria

O novo quadro foi publicado em um post em conjunto no Instagram. No vídeo, mãe e filha revelaram que Suzanna é mais vaidosa, ciumenta, viciada no celular e tem mais chances de ser presa. Já Kelly é mais pontual, organizada, propensa a chorar vendo filme e gastar mais. Mas as duas não chegaram a um consenso sobre quem é mais dramática, engraçada e gasta mais.

Nos comentários, diversos internautas voltaram a falar sobre a semelhança entre Kelly e Suzanna. "Mais parecidas que muita gêmea", escreveu um perfil. "No começo achei que era a filha... depois achei que era a mãe... a mãe é a filha... filha é a mãe... vocês dão nó na cabeça da gente. Lindas demais", brincou outro. "O cabelo ficou tão igual que realmente não dá para diferenciar uma da outra. Lindas", elogiou um terceiro.