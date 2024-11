Kéfera Buchmann - Reprodução/Instagram

22/11/2024

Rio - Kéfera Buchmann, de 31 anos, abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta sexta-feira (22) e contou aos seguidores o motivo de ter retirado o preenchimento labial. A atriz e influenciadora divulgou um vídeo antes de tirar o procedimento estético.

Acostumada a compartilhar sua rotina, Kéfera desabafou recentemente sobre a insegurança que sente em São Paulo após presenciar um assalto . "Nossa, aí eu não sei vocês, eu já ando super 'espiada' pela cidade. De não me sentir segura e ficar o tempo todo achando que tá muito perigosa. Que saco, sério mesmo, São Paulo tá treta. Tá tendo muito assalto de quebrar a janela do carro. Um saco viver com medo."