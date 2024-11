Lívia Andrade e Post Malone - Reprodução de vídeo

Publicado 22/11/2024 19:27

Rio - Lívia Andrade, de 41 anos, usou o Instagram, nesta sexta-feira (22), para mostrar um encontro com o cantor norte-americano Post Malone. A integrante do "Domingão com Huck" publicou um vídeo descontraído ao lado do artista fazendo caras e bocas. "Senhoras e Senhores... Post Malone", escreveu ela na legenda.



Para o evento, Lívia escolheu um vestido longo prateado com mangas compridas e uma fenda na perna. O visual foi complementado com botas e um chapéu no estilo country, seguindo a temática da premiação.