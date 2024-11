Lívia Andrade e Marcos Araújo - reprodução Instagram

Publicado 21/11/2024 20:37

Rio - A apresentadora Lívia Andrade esteve na 58ª edição do Prêmio Anual da Associação de Música Country (CMA Awards), realizado na quarta-feira (20) na Bridgestone Arena, em Nashville, Tennessee. Lívia, que integra o elenco do Domingão com Huck, na Globo, acompanhou o evento ao lado do namorado, o empresário Marcos Araújo, de 50 anos.