Jaffar Bambirra e GabzReprodução / Instagram

Publicado 21/11/2024 19:53 | Atualizado 21/11/2024 19:54

Rio - Nesta quinta-feira (21), Gabz compartilhou com os fãs um desafio que enfrentou durante as gravações de "Mania de Você", novela das 21h da TV Globo. Na trama, ela vive a protagonista Viola, enquanto o namorado, Jaffar Bambirra, interpreta Iberê, comparsa do vilão Mavi, vivido por Chay Suede.



Através do do X (antigo Twitter), a atriz contou que precisou contracenar em uma cena de conflito com o amado. "Briguei com meu namorado em cena hoje, é muito difícil fingir que odeio ele", brincou.



A postagem gerou comoção entre os fãs do casal. "Por mim, o Iberê podia trair o irmão e o Mavi, e ficar com a Viola", sugeriu uma internauta. "Eu tô shippando vocês na novela também, você me paga", disse outro.





Após surgirem juntos em diversas ocasiões públicas juntos, Gabz e Jaffar assumiram o namoro recentemente , durante uma participação da atriz no "Mais Você". O casal chegou a combinar fantasias de Bebel e Olavo, de Paraíso Tropical, no Halloween

