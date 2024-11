Grazi curte férias no Jalapão - Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 17:31

Rio - Curtindo as férias no Jalapão, Grazi Massafera, 42 anos, compartilhou fotos da viagem nas redes sociais em um dos principais pontos turísticos do Tocantins, na tarde desta quinta-feira (21). Nos cliques, a atriz aparece de biquíni preto e canga colorida enquanto se bronzea.



Na legenda, Grazi escreveu: "Sensação de estar no paraíso". Antes de ir para o Jalapão, ela esteve na cidade de Palmas, capital do estado.

Não é a primeira vez que ela visita a região. Em 2017 ela também esteve no Tocantins para as gravações da novela "O Outro Lado do Paraíso" (Globo).