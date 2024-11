Modelo falou sobre escolhas em post nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 16:52

Rio - Grávida do terceiro filho, Gisele Bündchen fez uma publicação reflexiva em suas redes sociais nesta quinta-feira (21). No clique, a modelo aparece sentada de pernas cruzadas e comenta sobre as diversas escolhas que todos têm de fazer durante a vida.

fotogaleria "Não existe um manual para a vida, nenhum roteiro perfeito a seguir. Mas lembre-se: tudo o que você é é fruto de escolhas! Sentir-se bem, ser saudável e cultivar uma mentalidade positiva são decisões diárias que só você pode assumir. Cada dia oferece a oportunidade de escolher hábitos que nutrem o seu corpo, elevam o seu espírito e o conduzem para a vida que você realmente deseja viver", escreveu.

Gisele Bündchen é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do antigo casamento com Tom Brady. Atualmente, a modelo aguarda a chegada do primeiro filho com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.