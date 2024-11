Suposto comentário de Hailey Bieber criticando posição de Justin Bieber em lista da Billboard - Reprodução / X / Instagram

Publicado 21/11/2024 16:31

Rio - Viralizou nas redes sociais um suposto comentário que Hailey Bieber teria feito em um post da Billboard que elenca Justin Bieber como o oitavo melhor artista pop do século 21. Na publicação, compartilhada pelos internautas nesta quinta-feira (21), a mulher do cantor xinga a revista pela posição do canadense.

"Billboard sendo a p*rra de uma piada como sempre", teria sido supostamente escrito por Hailey no post. A publicação que anuncia a posição de Bieber, feita pela revista no fim de outubro, reúne diversos comentários de fãs do cantor, afirmando que ele deveria estar melhor ranqueado na lista de "Melhores Artistas Pop do Século 21".

"Ele definitivamente deveria estar no top 3 se estamos falando do século 21", escreveu um perfil. "Ele não lança músicas há três anos e ainda continua sendo mais relevante que qualquer outro. Rei absoluto", disso outro. "Vocês estão brincando? Justin Bieber merecia um top 3. Tenho medo de quem vocês vão colocar na frente dele", se revoltou um terceiro.

Ao descrever o início da carreira de Justin, a revista destacou o surgimento da estrela em um momento em que a indústria pop carecia de figuras masculinas mais novas. "Bieber tinha a idade perfeita para fãs adolescentes jovens e hormonais que logo cunharam o termo 'Bieber Fever', uma mania do tipo Beatlemania sobre o sorriso brilhante de Bieber, personalidade charmosa e penteado deslumbrante que inspirou penteados semelhantes para meninos em todo o mundo nos anos seguintes", escreveu a Billboard.

Após descrever a carreira do cantor, com seus muitos altos e baixos, Billboard destaca o momento sereno da vida de Justin Bieber, apesar da carreira pausada. "Bieber não lança um novo single ou álbum há alguns anos, mas parece que a estrela de 30 anos está experimentando uma vida saudável e amorosa pela primeira vez, para a felicidade dos fãs", diz a revista.

Lançando um nome por semana, a Billboard está montando a lista dos "25 Melhores Artistas Pop do Século 21". Até o momento, com até o terceiro lugar divulgado, estão na frente de Justin Bieber: Kanye West, no sétimo lugar; Britney Spears, no sexto; Lady Gaga, no quinto; Drake, no quarto; e Rihanna, no terceiro. Internautas especulam que a briga entre o primeiro e segundo lugar ficou entre Beyoncé e Taylor Swift, já que nenhuma das duas ainda apareceu na listagem.

Depois de um período separados, Justin e Hailey se reconciliaram em 2018 e oficializaram a união no mesmo ano, em Nova York. O casal comunicou os fãs sobre a espera do primeiro filho em maio deste ano. Em agosto, o cantor anunciou o nascimento de Jack Blues Bieber.