Juliana Paes - Reprodução / Instagram

Juliana Paes Reprodução / Instagram

Publicado 21/11/2024 15:00 | Atualizado 21/11/2024 15:01

Rio - Faltando pouco mais de um mês para o Natal, Juliana Paes entrou no espírito das festas e mostrou que a família já está se organizando para uma ceia de sucesso. Nas redes sociais, a artista compartilhou um print descontraído do grupo da família no WhatsApp e mostrou como está a divisão do cardápio da noite especial.



fotogaleria

"Que comecem os jogos!", brincou a atriz.



A troca de mensagens revela um esquema organizado, com cada membro da família designado a preparar um prato doce e outro salgado, além de levar a própria bebida.