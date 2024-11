Artista revelou o nome da primeira filha com Jade Magalhães - Reprodução de Vídeo / X

Publicado 21/11/2024 22:16

Rio - Nesta quinta-feira (21), Luan Santana participou do "PodPah". Durante a conversa, o cantor revelou como conheceu Cristiano Ronaldo. Ele disse que foi assistir a um jogo do Juventus, em Turim, e por lá foi apresentado ao jogador. "A gente se conheceu ali meio rápido, tiramos uma foto. Aí depois ele me ligou, cara, entrou em contato comigo, mandou mensagem no Instagram", falou.



Logo em seguida, o cantor detalhou o bate-papo que teve com o astro do futebol para cantar no aniversário da mãe do jogador. "Ele falou: 'Cara, minha mãe faz aniversário na virada de ano e a gente sempre pega um hotel na Ilha da Madeira, que eu sou de lá e tal, a gente reúne a família, amigos, pegamos um hotel, fechamos o hotel', para curtir a virada ali e comemorar o aniversário da mãe dele".

Luan falou que Cristiano Ronaldo convidou ele para participar. "Ele perguntou se eu não podia ir lá porque ela é muito fã, além dela, as irmãs e os filhos das irmãs. E eu falei: 'Cara, vamos, lógico, vamos lá'".



O cantor disse que aceitou o convite e falou que iria levar a banda e tudo. O jogador falou que a mãe ficaria muito feliz e revelou que a música favorita dela é "Deus é Muito Bom", do Luan City 2.0. E foi assim que Luan Santana fez a surpresa para Maria Dolores, mãe de Cristiano Ronaldo.

"Cantei algumas músicas, depois ficamos na resenha conversando coisas bobas. Falamos sobre tudo. Qualidade de água que tem que tomar", concluiu.