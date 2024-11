Filipe Ret e Agatha Sá - Reprodução/Instagram

Filipe Ret e Agatha SáReprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 20:06 | Atualizado 21/11/2024 20:11

Rio - Nesta quinta-feira (21), o rapper Filipe Ret, de 37 anos, e a namorada, Agatha Sá, 23, foram um dos assuntos mais comentados do X. O casal foi flagrado por um fã no aeroporto Galeão, no Rio, a web destacou um "climão" depois que o rapaz confundiu o nome da influenciadora com o de Ana Estrella, ex-mulher e mãe do filho do artista.



"Anna, posso tirar foto com você?", disse o jovem. No vídeo, é possível ver que os famosos continuaram andando e ignorando o indivíduo.

"Puxa a selfie", disse Filipe Ret, se distanciando do fã. O trio parou para uma foto e o rapper seguiu o caminho dele.



Na internet, internautas lamentaram o ocorrido. "Ele fez de propósito, isso é uma falta de respeito tão grande! Amo a Agatha e a Anna, mas a galera não supera", afirmou um usuário. "Confundir é diferente de querer aparecer!", opinou outro.



Anna e Filipe Ret começaram a namorar em 2017, se casaram em abril de 2021 e em 2022 assinaram o divórcio. Ambos são pais de Theo, 7 anos. Felipe assumiu o relacionamento com Agatha em junho de 2023, mas eles já eram fotografados desde maio.