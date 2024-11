Influenciadora mostrou detalhes do novo estúdio de Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Influenciadora mostrou detalhes do novo estúdio de Zé Felipe Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2024 17:42

Rio - Nesta quinta-feira (21), Virginia Fonseca impressionou os seguidores ao exibir o novo estúdio de gravação que Zé Felipe montou na mansão em que a família mora. O espaço conta com sala de espera, banheiro e um lugar para guardar os equipamentos.

fotogaleria "Vou conhecer o estúdio do gato. Olha que chique...são duas portas. Que lindo! Tem banheiro...amor, dá vontade de nem sair daqui de dentro. Que chique. Amei! Que lindo, lindo, lindo", afirmou Virginia.

As paredes do estúdio de Zé Felipe são decoradas com os discos de ouro e de platina conquistados pelo cantor, incluindo um certificado por 'Revoada no Colchão', parceria do marido de Virginia Fonseca com Marcynho Sensação.