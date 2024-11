Eliezer, Lua e Viih Tube - reprodução Instagram

Eliezer, Lua e Viih Tubereprodução Instagram

Publicado 21/11/2024 17:29

Rio - Viih Tube compartilhou nas redes sociais um vídeo especial de Natal ao lado de seu marido, Eliezer, e dos filhos, Lua e Ravi. A influenciadora revelou cenas de sua rotina festiva, mostrando os preparativos para a data comemorativa. No vídeo, a família aparece montando a árvore de Natal, posicionada na sala de estar da mansão. Ao redor, Papai Noel decorativo e presentes complementam o cenário.

fotogaleria

Além da sala de estar, Viih Tube decorou outros espaços da casa. A mesa de jantar recebeu detalhes natalinos, enquanto a área externa foi iluminada por luzinhas nas árvores. O clima festivo se estende por toda a residência. No final do vídeo, o caçula Ravi, que nasceu em 11 de novembro, faz uma aparição especial vestido com roupas temáticas de Natal. A influenciadora ainda destacou a música lançada para o período:"Natal já chegou aqui em casa. Assistam até o final porque tem uma participação muito especial. Eu amo o natal e amo mais ainda o clima e as músicas de natal", escreveu Viih na legenda.