Publicado 21/11/2024 15:18

Rio - A apresentadora Tatá Werneck respondeu a um comentário de um seguidor nesta quarta-feira (21), que questionou a forma como ela aborda seu casamento com o ator Rafa Vitti no programa Lady Night. A mensagem dizia que Tatá aparentava insegurança devido à diferença de idade entre o casal.

“Acho Tatá muito insegura sobre a relação dela por ser mais velha. Todo participante que vai ao programa ela sempre dá um jeito de perguntar sobre a relação dela. Mulher, vai viver e esquece a idade de vocês. O amor não está na idade”, escreveu a seguidora.Tatá, conhecida por seu estilo descontraído, respondeu ao comentário mantendo o tom leve e irônico:"Princesa, relaxa. Tá tudo bem aqui, eu só faço por entretenimento mesmo. Não faço muitas piadas que fazia antes então faço com meu marido, minha vida e minha família. Está tudo certo. Obrigada pela preocupação. Beijos da vovó Tatá".No último episódio de Lady Night, Tatá perguntou à convidada Ivete Sangalo o que achava do futuro de sua relação com Rafa Vitti. A cantora respondeu com convicção: "Acredito não só no futuro do casamento, mas que vocês são um casal pra vida toda".