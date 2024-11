Tília e Dennis DJ - Reprodução Instagram

Publicado 21/11/2024 14:14

Rio – Dennis DJ supreendeu a filha, Tília, fruto de sua antiga relação com a empresária Kamilla Fialho, com um apartamento. A influenciadora compartilhou a notícia, nesta quinta-feira (21), com um vídeo publicado no Instagram. Ela explicou que estava conversando com o pai sobre os planos de morar sozinha e foi presenteada pelo DJ.

fotogaleria

"Vou ter minha casinha. Duas semanas atrás eu conversei com meus pais sobre ir morar sozinha, senti que estava na hora de dar esse passo na minha vida! O que eu não sabia, era que o meu pai poderia fazer uma surpresa dessas pra mim, de uma visita de aluguel para: ‘a casa é sua’. Obrigada, pai. Obrigada por ser minha referência, inspiração e por proporcionar tudo isso para mim. Eu nunca vou me esquecer disso, eu estou muito feliz! Te amo", declarou.



Internautas parabenizaram a cantora pela nova aquisição. "Você merece tudo isso, seu esforço sendo recompensado, muito feliz por você", disse um. "Seu pai é um cara fantástico! Você merece. Menina de luz", afirmou outro. "Parabéns! Você vai morar sozinha. Quero muitos vídeos reformando a casa! amo muito você", comentou mais um fã.