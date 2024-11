Priscilla Alcântara exibe barriga trincada durante treino - Reprodução de vídeo / Instagram

Priscilla Alcântara exibe barriga trincada durante treinoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/11/2024 10:41 | Atualizado 21/11/2024 10:43

Rio - Priscilla Alcântara, de 28 anos, exibiu a barriga trincada durante o treino desta quarta-feira (20). No vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a cantora mostrou a rotina de exercícios.

fotogaleria

No registro, ela posa de forma descontraída antes de iniciar o treino em casa. Descalça, Priscilla optou por um visual bem confortável, usando top preto e short vermelho. Ela fez exercícios para o glúteo - usando caneleira - e panturrilha. Por fim, foi para a bicicleta. O treino foi intenso, já que a cantora mostrou a barriga trincada e suada no final.Recentemente, a cantora contou que tem se empenhado na rotina saudável. "Dois anos me dedicando bastante nos treinos, mas principalmente na alimentação", contou Priscilla.