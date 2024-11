Neguinho da Beija-Flor - Divulgação

Publicado 20/11/2024 22:28 | Atualizado 20/11/2024 22:54

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis, uma das escolas de samba mais vitoriosas do Carnaval carioca, tem sua história indissociavelmente ligada a Neguinho da Beija-Flor. Desde 1976, o intérprete oficial da agremiação embala a Sapucaí com sua voz inconfundível e presença cativante, protagonizando momentos que marcaram o desfile e o coração dos foliões. A seguir, relembramos os 10 desfiles mais emblemáticos de Neguinho na avenida.



1. 1976 – "Sonhar com Rei Dá Leão"

A estreia de Neguinho como intérprete oficial foi um marco. O enredo sobre ditados populares destacou o talento do cantor, que rapidamente conquistou seu lugar na escola.



2. 1989 – "Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia"

Um dos desfiles mais icônicos da Beija-Flor, sob a genialidade de Joãosinho Trinta, trouxe uma crítica social impactante. Neguinho deu voz à mensagem com emoção singular.



3. 1998 – "Araxá, Lugar Alto Onde Primeiro se Avista o Sol"

Esse desfile trouxe a escola de volta ao topo, com uma interpretação arrebatadora de Neguinho no samba que contava a história da cidade mineira de Araxá.



4. 2003 – "O Povo Conta a Sua História: Saco Vazio Não Para em Pé – A Mão que Faz a Guerra Faz a Paz"

O samba-enredo que abordava questões sociais e econômicas ficou marcado pela energia contagiante de Neguinho e pelo título de campeã daquele ano.



5. 2007 – "Áfricas"

Um desfile emocionante que rendeu à escola mais um campeonato. Neguinho conduziu o samba-enredo sobre a ancestralidade africana com maestria, levando a Sapucaí às lágrimas.



6. 2008 – O Casamento na Sapucaí

Um dos momentos mais inusitados da história do Carnaval: Neguinho se casou com sua então noiva, Elaine Reis, durante o desfile da Beija-Flor. O ato emocionou o público e reforçou sua conexão com a escola.



7. 2011 – "A Simplicidade do Rei"

Homenageando Roberto Carlos, o desfile emocionou o público com Neguinho à frente, dando vida ao enredo com sua interpretação impecável e um repertório que misturava samba com as canções do Rei.



8. 2014 – "O Astro Iluminado da Comunicação Brasileira"

Com uma homenagem a Boni, o desfile destacou a versatilidade de Neguinho ao interpretar um samba que celebrava a televisão brasileira.



9. 2018 – "Monstro é Aquele que Não Sabe Amar"

Uma crítica à intolerância e às desigualdades sociais, o desfile conquistou o título e ficou marcado pela performance de Neguinho, que levantou o público com sua força interpretativa.



10. O Anúncio da Cura do Câncer

Neguinho da Beija-Flor comemorou a cura do câncer no Carnaval de 2019 do Rio de Janeiro, na Sapucaí. Em um desfile que emocionou, Neguinho anunciou no microfone que estava curado de um câncer no intestino, transformando o momento em um marco de superação e fé.

Neguinho da Beija-Flor anuncia aposentadoria

Aos 75 anos, Neguinho da Beija-Flor se prepara para a 'última dança', ou melhor: o último samba. Nesta quarta-feira (20), um dos intérpretes mais icônicos do Carnaval carioca, anunciou a aposentadoria e revelou que estará à frente da agremiação pela última vez na Sapucaí em 2025.

Há quase 50 anos à frente da Beija-Flor de Nilópolis, Luiz Antônio Feliciano Marcondes, ou Neguinho da Beija-Flor, se despedirá da agremiação com uma homenagem ao amigo e saudoso mestre Laíla. Em entrevista ao DIA , o baluarte revelou que a escolha do enredo foi o que o segurou por mais tempo no posto.