Johnny Hooker viraliza com comentário sobre Fernanda Torres e Demi Moore no Oscarreprodução Instagram

Publicado 20/11/2024 16:50 | Atualizado 20/11/2024 18:00

Rio - O filme 'Ainda Estou Aqui', protagonizado por Fernanda Torres, representante brasileiro para uma indicação ao Oscar, aborda temas como perdas e reconexões, ampliando o alcance do cinema nacional no cenário global e sendo aclamado pela mídia nacional e internacional.

Mas em meio à celebração, o cantor Johnny Hooker resolveu roubar a cena ao declarar sua torcida por 'Substância', estrelado por Demi Moore. No Twitter, ele escreveu: "Eu amo a Fernanda Torres, mas, sendo realista, a chance de ganhar é nula".

A publicação viralizou, provocando as mais diversas reações. Alguns internautas concordaram com a visão do cantor, enquanto outros o criticaram por não apoiar o cinema nacional. "Hooker já desistiu da música e agora quer desistir do Brasil no Oscar", comentou um usuário, ilustrando o tom da discussão nas redes.O episódio também alimentou memes e reflexões mais profundas sobre a valorização da cultura brasileira. Comentários como 'Demi Moore agradece o apoio, Johnny!' e 'Johnny Hooker desistiu da música, mas nunca do direito de ser realista demais' dominaram a internet.Diante da repercussão negativa, Johnny Hooker usou o Instagram para pedir desculpas. Em sua declaração, afirmou: "Peço desculpas pelo comentário feito no perfil oficial do Oscar e no ‘X’. Reconheço meu equívoco. Não tive a intenção de desrespeitar ou diminuir o trabalho de qualquer profissional, muito menos da atriz Fernanda Torres, a qual amo e admiro. Minhas palavras foram mal colocadas, mas jamais quis minimizar a importância desse momento. [...] Estamos todos com Fernanda!”Hooker justificou seu comentário como uma análise estatística não oficial, citando o protecionismo da indústria americana como barreira para filmes estrangeiros. Ele reafirmou seu apoio a Ainda Estou Aqui e incentivou o público a assistir ao filme.