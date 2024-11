Giovanna Ewbank e família tiram foto com Vini Jr. - Reprodução / Instagram

Publicado 20/11/2024 09:35

Rio - Giovanna Ewbank usou as redes sociais para compartilhar registros do encontro de sua família com o jogador Vinícius Jr., em Salvador, nesta terça-feira (19). Na publicação, ela conta que se encontrou com o atleta, que estava na capital baiana partida entre Brasil e Uruguai, e o exalta como símbolo de resistência, citando o Dia da Consciência Negra.

"Salvador, na Semana da Consciência Negra, recebeu um dos nossos maiores orgulhos: Vini Jr.. Jogando pela Seleção Brasileira, aqui, onde a força e a resistência do nosso povo brilham mais forte", iniciou ela na legenda da publicação. "É impossível não sentir o peso e a potência desse momento", seguiu.

"Estar com ele nesse dia com a nossa família foi muito simbólico. Vini Jr é gigante e representa a luta antirracista. Nossos filhos assim como nós, vibram com a sua existência e representatividade. Vini Jr. não é só um craque em campo, ele é o símbolo da resistência".

"Ele é uma grande inspiração e voz para milhões. E aqui, em Salvador, onde a ancestralidade ecoa em cada canto, ele nos lembrou que a luta continua, mas também que estamos vencendo! Obrigada, Salvador, por esse momento inesquecível. Obrigada, Vini, por ser tão gigante dentro e fora de campo", finalizou agradecendo.

No post, Giovanna posou ao lado de Vini com os filhos e o marido, Bruno Gagliasso. Ela mostrou ainda que cada uma das crianças também tirou foto com o jogador.