Publicado 20/11/2024 19:47 | Atualizado 20/11/2024 19:52

Rio - No feriado do Dia da Consciência Negra, Luiza Possi aproveitou o sol no jardim de casa e publicou fotos de biquíni em suas redes sociais. As imagens, que mostram a cantora de 40 anos com um biquíni de estampa animal print e um boné azul, geraram comentários negativos sobre seu corpo.

Diversos internautas questionaram a aparência da artista, com comentários como: "Nossa, come um pouco, filha" e "Que magreza é essa?". Luiza reagiu às críticas com serenidade e enviou uma mensagem direta aos seus seguidores. "Amo ver os comentários no meu post, é tanto hater. Daqui, jogo todo o meu amor para esses haters, que vocês vivam em paz com tamanho julgamento e ódio ao próximo, que vocês consigam ter um coração tão em paz quanto eu tenho hoje com a família e com o meu corpo", declarou.Além das fotos de biquíni, Luiza mostrou momentos com os filhos, Lucca e Matteo, de 5 e 2 anos, fruto do casamento com Cris Gomes. Em um dos registros, os meninos aparecem comendo frutas enquanto curtem o dia ao ar livre.Luiza, que completou 40 anos em junho, também refletiu recentemente sobre a passagem do tempo. Em entrevista à Quem, afirmou: "Vejo as rugas se formarem, o colágeno se perder, o peito cair. Mas a gente tem que ter uma resiliência mesmo e se amar em todas as fases".