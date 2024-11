Bruna Marquezine e João Guilherme - Reprodução/Instagram

Rio - Bruna Marquezine e João Guilherme participaram do quadro "Eu Nunca" no canal do YouTube de Sophia Abrahão, ao lado de Mariana Molina, Fernanda Paes Leme e Sérgio Malheiros. Durante o jogo, Marquezine confessou que "pagou a língua" ao iniciar um relacionamento com João.

Em tom descontraído, a atriz riu da própria declaração. "Falava que nunca ia ficar, fiquei. Falava que nunca ia namorar, namorei", comentou, segurando a mão do namorado. A interação gerou risadas e comentários entre os colegas e fãs.

O vídeo da brincadeira foi publicado no canal "Avisa Chegando", comandado por Sophia Abrahão e Mariana Molina. Nele, o elenco respondeu perguntas divertidas, arrancando risadas do público. A declaração de Bruna sobre o relacionamento com João Guilherme foi um dos momentos mais comentados pelos fãs nas redes sociais.



Bruna e João começaram a se aproximar durante as gravações da série "Amor da Minha Vida", do Disney+. Em junho, surgiram rumores do romance, confirmados em agosto, quando assumiram publicamente o namoro no aniversário de 29 anos da atriz. Desde então, o casal tem sido visto junto com frequência, como no recente show de Marina Sena em São Paulo, onde demonstraram sintonia e carinho.