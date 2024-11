Famosos compartilham reflexões sobre o Dia da Consciência Negra - Reprodução / Instagram

Publicado 20/11/2024 11:49

Rio - Diversos famosos usaram as redes sociais para celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira (20). Em seus perfis, as celebridades exaltaram a cultura negra no Brasil e falaram sobre resistência.

Taís Araújo publicou um poema emocionante em seu perfil. No vídeo, ela recita as palavras de Luciene Nascimento. "A pele preta já vem do ventre tatuada inteira de história, que é a memória ancestral retratada na forma do nariz, na forma como lida, como fala, como luta e como cala, porque luta até no silêncio", diz um trecho.

Já Lázaro Ramos, usou as redes sociais para ajudar os pais sobre como proteger as crianças negras do racismo. "Não é um vídeo com fórmulas mágicas, receitinhas. É um pouco das minhas sensações como pessoa que tem estudado esse assunto e vivenciado também no meu dia a dia. [...] Quando uma criança, que você ama, que está perto de você, sofre racismo, dói em você sim e você tem direito a sentir essa dor. Quando é com uma criança, dói mais do que se fosse com a gente, só que nós somos o suporte delas", iniciou ele.

A equipe de Alcione compartilhou um trecho da canção "Nosso Nome, Resistência", do álbum da cantora "Baú da Marrom", lançado em 1987. "Palmares, balaios, malês, alfaiates. Fugas, guerrilhas, combates. Mão na cara, dedo em riste. Pagodes, fundos de quintal, candomblés, jongos, blocos, afoxés. Assim também se resiste. Negritude resplandecente. Consciente a se reconstruir. O nosso nome é RESISTÊNCIA. Olha o nosso povo aí…"

Gilberto Gil compartilhou um texto profundo em seu perfil. "Somos um país que se fez de misturas cromáticas e sincretismos culturais, que se afirmou diverso pela adversidade de sua história e formação. Carregamos em nossa história uma vasta carga de preconceitos e discriminações que reproduzem até hoje, ainda que de forma velada, a violência social do regime escravocrata", inicia a legenda.

Martinho da Vila mostrou o bom-dia especial do Dia da Consciência Negra que gravou para a assistente virtual da Amazon, Alexa, em que celebra que a data se tornou um feriado nacional. "Que a gente siga celebrando e resistindo! Peça para tocar uma boa música e bom feriado!", escreveu ele na legenda do post.

Compadre Washington e Beto Jamaica publicaram um vídeo no perfil do Instagram do É o Tchan em que pedem por respeito e fazem uma reflexão sobre a data. "Hoje é um dia maravilhoso, de se conscientizar que nós somos seres humanos", iniciou Beto. "Onde nós somos iguais", completa Compadre Washington.

Erika Januza celebrou a comemoração do feriado nacional da data pela primeira vez. "E a pretinha aqui indo fazer o que eu ama, se sentido como temos que nos sentir! Especiais! Respeitados! Valorizados!", escreveu ela na legenda da publicação.

O ex-''BBB'' Fred Nicácio compartilhou um vídeo que fez de uma senhora negra na manhã desta quarta-feira e reafirmou seu compromisso com a luta por igualdade. "Eu vou lutar com força, energia, propósito e axé para que cenas como essa sejam cada dia mais raras diante dos meus olhos, e assim meus ancestrais sejam honrados. Para que o futuro de vários adultos e crianças pretas seja cheio de esperança e boas perspectivas, eu vou continuar celebrando a arte de resistir e romper", disse.

A ex-''BBB'' Domitila Barros também usou as redes para celebrar a data. "Dia de lembrar: não vim aqui pra servir nem entreter, quero ganhar e jogar igual você… tem muita gente que não tá acostumada com isso…", escreveu ela na legenda do post.

O ator Rafael Zulu usou o espaço de seu perfil para indicar influenciadores e figuras públicas negros que as pessoas podem seguir. "A luta por igualdade, respeito e representatividade é diária, mas o que nos move é a certeza de que somos capazes de estarmos e chegarmos aonde quisermos. Quando o povo preto avança, o mundo inteiro evolui. Nunca deixe de sonhar e acreditar no seu potencial", escreveu.