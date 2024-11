​Famosos se reúnem na gravação do especial 'Amigas', da TV Globo

Rio - Um time de famosos acompanhou a gravação do especial "Amigas", estrelado por Ana Castela, Maiara e Maraisa, Lauana Prado e Simone Mendes, nesta quarta-feira (20), nos Estúdios Globo. Rafa Kalimann, Dhu Moraes, Lorena Comparato, Gustavo Mioto, Carla Cristina Cardoso, Romeu Evaristo, Jeniffer Dias, Evaldo Macarrão foram algumas das celebridades que prestigiaram o projeto.

No palco, as sertanejas cantaram grandes sucessos da carreira e outros hits do gênero. Em um momento da gravação, Castela, Maiara, Maraisa, Lauana e Simone homenagearam Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo, em 2021, ao entoarem a canção "Supera".

O especial vai ao ar no dia 18 de dezembro, na TV Globo, após a novela "Mania de Você".



