Ticiane Pinheiro aproveita dia de meninas com a filha, Rafa Justus: Nunca tem - Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro aproveita dia de meninas com a filha, Rafa Justus: Nunca temReprodução / Instagram

Publicado 21/11/2024 08:44

Rio - Ticiane Pinheiro, de 48 anos, aproveitou o feriado desta quarta-feira (20) para passar um tempo a sós com a filha mais velha, Rafaella Justus, de 15. As duas foram almoçar e passear no shopping sem o restante da família, curtindo um "dia de meninas".

fotogaleria

"Almoço com a minha princesa", escreveu Tici nos stories do Instagram. Em seguida, ela deu detalhes sobre o passeio. "Depois de almoçar, estou com a Rafa dando uma volta no shopping. E hoje vai chover porque estamos tendo aquele 'dia de meninas' que a gente nunca tem", disse a apresentadora."Oxe", respondeu Rafaella. "Mas é verdade, geralmente está a Manu, o César [Tralli]", completou a apresentadora.Em seguida, Rafa, que comemorou seus 15 anos com um festão em agosto, disse que tentaria trocar alguns presentes que recebeu. "Eu vou trocar os presentes de aniversário. Ou seja, já faz mais de três meses". "Vamos tentar trocar", completou Tici, aos risos.Rafa é fruto do antigo relacionamento de Ticiane com o empresário Roberto Justus. O casamento, que durou oito anos, chegou ao fim em 2013. No anos seguinte, a apresentadora começou a namorar o jornalista César Tralli. Os dois se casaram em dezembro de 2017 e são pais de Manuella, de 5 anos.