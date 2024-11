Manu Bahtidão grava audiovisual com participações de Léo Santana e Matheus & Kauan

Rio - Considerada pioneira do estilo tecnomelody, Manu Bahtidão, de 38 anos, gravou o audiovisual "Destino", nesta quarta-feira (20), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Dona de hits como "Daqui Pra Sempre", "Se Não For Tu" e "Garrafa de Gin", a cantora recebeu grandes nomes no palco como Léo Santana, Matheus & Kauan, Nattan, Dennis DJ, Léo Foguete e Tony Salles. Ela também trocou várias vezes de looks.

Celebridades como Flay, Beatriz Reis, Tati Minerato, Cariúcha, Gkay, Jaqueline Grohalski e Gizelly Bicalho prestigiaram a apresentação da artista, que foi gratuita.

Meia Hora, a Em entrevista recente ao, a alagoana disse que esse projeto é um marco em sua carreira de mais de duas décadas. "Marca um novo tempo, um novo momento para mim. Sempre fui uma artista que acreditou muito em tudo aquilo que queria, sempre fui determinada, focada e dedicada a tudo que eu me propus a fazer e agora não vai ser diferente. Sempre fui de correr atrás do meu destino, nunca fui de passear, de brincar, de rastejar", afirmou.

Relatar erro