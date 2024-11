Manu Bahtidão - Reprodução / Instagram

Manu BahtidãoReprodução / Instagram

17/11/2024

Rio - Com mais de duas décadas de carreira, Emanuella Tenório Rocha Halliday, mais conhecida como Manu Bahtidão, de 38 anos, vive um bom momento profissional. Dona de uma voz potente, a cantora é considerada pioneira do estilo tecnomelody e acumula sucessos como "Daqui Pra Sempre", "Torre Eiffel", "Se Não For Tu", "Garrafa de Gin", entre outros! Em breve, a alagoana desfrutará de mais um marco: a gravação do DVD "Destino", em 20 de novembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Com entrada gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento, o evento promete emocionar o público com um repertório de 17 faixas, incluindo 14 músicas inéditas, e participações de Matheus & Kauan, Léo Santana, Nattan e Dennis DJ. Em entrevista ao MEIA HORA, a loira dá detalhes sobre o projeto, reflete sobre aprendizados e comenta relação com a moda.



- Com mais de duas décadas na música, o que você considera seu maior aprendizado?



Acredito que o meu maior aprendizado é que 'a gente ainda não sabe de nada'. Vou aprendendo um pouco a cada dia. Me considero uma criança na música ainda, tenho muito a aprender. Estou nesse processo de aprender com os meus erros e acertos. A gente só tem um ano de projeção nacional, os outros 23 anos de trabalho foram para me ensinar a ter mais força, resiliência e cuidar do emocional. Tudo que venho passando, ao longo da minha trajetória, vem me ensinando a olhar mais para mim.

- Você é responsável por escrever quase 90% de suas músicas. Qual é a inspiração por trás das letras e quais temas você busca transmitir aos seus fãs?

A inspiração das minhas canções vem da minha vida, dos meus relacionamentos, frustrações amorosas, daqueles relacionamentos que foram legais até um certo ponto. Sou uma mulher bem casada hoje, bem resolvida, mas conto a respeito do meu relacionamento com o meu marido no início, dos meus relacionamentos passados, dos meus amigos, das histórias dos meus compositores, das pessoas que moram perto de mim. Sou muito de procurar saber, eu amo conversar e aprender.

- A gravação de 'Destino' marca um novo passo na sua carreira. Você acredita que esse nome reflete o momento que está vivendo agora? O que esse título e projeto representam para você?



Esse projeto, sem dúvida, é diferente de tudo que eu já fiz na minha carreira. Ele marca um novo tempo, um novo momento para mim. Sempre fui uma artista que acreditou muito em tudo aquilo que queria, sempre fui determinada, focada e dedicada a tudo que eu me propus a fazer e agora não vai ser diferente. Sempre fui de correr atrás do meu destino, nunca fui de passear, de brincar, de rastejar. Sempre corri atrás do meu destino com foco, com uma visão clara de futuro, de onde eu queria ir. Isso eu falo a respeito de tudo, números, mídia, trabalho e proporção. Então, com certeza, esse título é 100% Manu Bathidão.



- Como foi o processo de seleção das músicas para o repertório?



Sempre que acabo um projeto, já penso no próximo. Estou sempre idealizando, criando e chamando os compositores para junto de mim. Se a galera me acompanha na rede social, vai saber que eu sou um artista de cultivar esse lado de criação e composição. Estou sempre buscando inovar da melhor forma, tentando falar do mesmo tema, mas de maneira diferente, com linguagem diferente.



- As participações especiais incluem grandes nomes como Matheus & Kauan, Léo Santana e Nattan. Como surgiu a ideia de convidá-los para o projeto? E o que podemos esperar?

Esse DVD conta com participações muito especiais, de pessoas que sou muito fã e venho cultivando também uma amizade e contato para, quando chegar um momento como esse, a gente esteja conectado. Já fiz alguns eventos com o Léo Santana e com o Matheus & Kauan já fizemos até show juntos, são amigos queridos. O Nattan é uma pessoa do meu coração que a gente também se encontra. O Tony Salles já esteve em eventos meus. O Dennis DJ, que ainda não conheço pessoalmente, é um grande nome que estará no meu DVD. A ideia de convidar essas participaçõe é justamente a ideia da gente unir. Cada participação foi escolhida com muito carinho e estou contente. Certeza que vem muito sucesso, só músicas incríveis que eu vou gravar com essa galera.



- Esse projeto tem uma causa social com a doação de alimentos. De onde veio a ideia de oferecer o ingresso em troca de 1kg de alimento e para onde será doado?



Ação social é algo que eu sempre faço, quase que diariamente. Ajudo muitas instituições, abrigos, crianças e famílias de várias formas, seja com dinheiro, alimento ou médico. Acredito que é o meu dever como ser humano, isso faz parte da vida da Emanuela e da Manu Bahtidão, como artista. A gente está aqui na Terra para servir, esse é o nosso propósito maior. Deus já me dá muito, eu tenho uma família linda e maravilhosa, filhos saudáveis, uma vida incrível, uma carreira maravilhosa e cada dia que passa Deus me abençoa ainda mais. Então, isso é o mínimo que eu posso fazer.



- Sabemos que há grandes hits regravados, como "Quatro Enganados" e "Universo". O que essas músicas representam para você e por que decidiu incluí-las em "Destino"?



São duas canções muito fortes. "Universo" está estourada no TikTok e "Quatro Enganados" é uma canção linda, fala de uma história de amor incrível. Não poderia deixar essas canções de fora, porque são canções que eu gravei há pouco tempo e a galera aprendeu a cantar quase agora. O título do DVD ia ser "O Universo" e a gente mudou para "Destino".

- Qual mensagem você gostaria que os fãs levassem para casa depois dessa experiência?



Eu quero que os fãs saiam do meu DVD com um sentimento de amor e gratidão a Deus por tudo, pela vida, a conscientização, a preservação do meio ambiente, a importância de você doar, cuidar do outro e de si mesmo. Os meus conteúdos vão falar muito sobre autocuidado, sobre a preservação da natureza, a junção da natureza com a tecnologia. Se a gente usar a tecnologia para nos ajudar de uma forma correta, ela é maravilhosa junto com essa preservação do meio ambiente.

- Moda e música andam lado a lado. Como você descreveria o estilo de Manu Bahtidão?

Amo moda, mas confesso que eu não entendo muito. Amo me vestir bem, acredito que a vestimenta fala muito sobre você. A imagem que eu passo com a minha vestimenta é de empoderamento, gosto de me sentir uma mulher mais segura, linda, bem penteada e com roupas glamourosas. No mundo artístico a gente pode brincar, podemos ser quem a gente quer. A moda possibilita a gente passear por vários nichos, um dia eu quero ser mais clássica, no outro glamourosa. A Manu Bahtidão é essa explosão que vocês vêem na internet.



- Você tem uma rotina de beleza específica ou produtos favoritos que gosta de usar?



Não tenho uma rotina específica de beleza, mas amo o meu dermatologista. Nunca fui de cuidar da pele, mas de um ano e meio para cá eu venho ficando bem mais cuidadosa. Minha pele se tornou mais importante para mim, em questão de autocuidado. Estou usando direitinho os cremes e sabonetes que o dermato passa. Mas não tem muito segredo não, até porque minha pele não é muita referência, mas ela evoluiu 90%.