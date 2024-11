Atriz curtiu férias na companhia da família - Reprodução/Instagram

Publicado 16/11/2024 18:26

Rio - José Loreto usou as redes sociais, neste sábado (16), para divulgar uma série de registros da viagem que realizou com a família para São Miguel dos Milagres, em Alagoas. O ator de 40 anos curtiu um período de férias depois do término da novela "No Rancho Fundo", na qual interpretou Marcelo Gouveia.

fotogaleria "Férias em Família…Chegou ao fim. Sensação de um ano novo que não acontece todos os anos. É tão raro quanto precioso. Volto para normalidade de minha vida anormal de forma diferente. Tô preenchido, brilhando por dentro, de alma lavada, pronto pras batalhas. O amor transbordou e as bagagens ficaram miúdas para guardar tantas memórias e afeto. Amo vocês eternamente", escreveu.

Registros de momentos divertidos ao lado da filha Bella, fruto do antigo relacionamento com Débora Nascimento, estão entre as imagens compartilhadas por José Loreto.