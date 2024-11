Whindersson Nunes - Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2024 17:14 | Atualizado 16/11/2024 17:16

Rio - Whindersson Nunes, de 29 anos, impressionou, neste sábado (16), ao compartilhar o antes e depois do corpo nas redes sociais. O humorista revelou ter pedido 15 kg em apenas dois meses graças ao boxe.



"Menos 15kg em 2 meses: isso é boxe", afirmou na legenda do vídeo.

Na sexta-feira (15), o comediante competiu no esporte e enfrentou o indiano Neeraj Goyat em Arlington, nos Estados Unidos, pela categoria Peso-super-médio. Apesar de ter sido derrotado, a luta marcou a abertura do evento principal, que contou com nomes de peso como Mike Tyson e Jake Paul.



Essa foi a sexta vez que Whindersson subiu ao ringue, mas sua primeira participação no boxe profissional. Após o combate, ele usou o bom humor para comentar a experiência: "Passar por uma palhaçada dessas por US$ 500 mil, nunca mais".

