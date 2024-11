Viih Tube - Reprodução / Instagram

Viih Tube Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2024 15:49 | Atualizado 16/11/2024 16:07

Rio - Viih Tube, 24 anos, anunciou neste sábado (16), que recebeu alta hospitalar e está de volta em casa após enfrentar complicações no pós-parto. A influenciadora, que deu à luz Ravi na segunda-feira (11), precisou ser internada novamente três dias após o nascimento do bebê. Ela passou por uma transfusão de sangue na quinta-feira (14) e deixou a UTI na sexta-feira (15).

"Estamos indo pra casa. Obrigada, meu Deus! Obrigada à equipe médica que eu sei que foi você que preparou pra mim desde o início, cuidando das mãos de cada um sobre mim. Eu sentia você em todos os momentos, Deus, eu sabia que não estava desamparada", escreveu Viih nas redes sociais.A atriz também agradeceu pelas mensagens positivas recebidas durante esse momento difícil. "Foram muitas coisas que aconteceram. Assim que eu me sentir bem, venho aqui falar com vocês! Mas, de início, queria agradecer a cada oração, cada mensagem positiva. E já já venho também agradecer meus médicos, enfermeiro, pediatra, doula, Fisio, todos!", completou.Nesta manhã, quando ainda estava no hospital, relatou aos seguidores que os momentos em que amamentava o filho na UTI eram os que mais lhe davam forças: "Enquanto estive na UTI, ele vinha de 3 e 3 horas para mamar e também eram os momentos que mais me davam força."