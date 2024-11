Anitta se diverte em parque com o namorado, Nicole Bahls e outros amigos - Reprodução / Instagram

Anitta se diverte em parque com o namorado, Nicole Bahls e outros amigos Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2024 14:43 | Atualizado 16/11/2024 15:42

Rio - Anitta aproveitou a sexta-feira (15) para celebrar o aniversário de Nicole Bahls em grande estilo com um passeio na Disney. A cantora foi acompanhada pelo namorado, o jogador de futebol Vinicius Souza, e por um grupo de amigos, incluindo Blogueirinha.



fotogaleria

A cantora combinou look com o namorado, eles apostaram em roupas e bonés do personagem Pluto. Em um vídeo, ela aparece sendo carregada por Vinicius enquanto comentava o cansaço após a maratona: "Geral morto depois de três parques em um dia".



Completando 39 anos, Nicole escolheu comemorar o dia especial com os amigos. Ela publicou registros do dia especial no Instagram. "Sempre falam que a passagem do nosso aniversário é muito especial, onde renovamos nossos pedidos e energia, então esse ano escolhi passar perto de pessoas que eu amo estar junto. Obrigada, Anitta, por mais um ano juntas e Blogueirinha, por todos nossos momentos e gargalhadas. Amo", escreveu a modelo em suas redes sociais.