Maira CardiReprodução TikTok

Publicado 16/11/2024 13:14

Rio – Maíra Cardi, de 41 anos, revelou, nesta sexta-feira (15), o combinado que fez com o marido, Thiago Nigro, de 34, para tentar engravidar. A coach declarou que quando estiver no período de ovulação, ela e o influenciador, também conhecido como "Primo Rico", irão priorizar a tentativa, mesmo que tenham que interromper outros compromissos.

"Hoje apareceu um comercial de uma marca de carro para o Thiago fazer. E supostamente hoje também é meu dia de ovular. Fiz o teste de fertilidade e deu que não estou ovulando ainda. Daqui a pouco eu vou fazer de novo, porque posso ovular a qualquer momento", afirmou Maíra.



"O teste está aqui comigo, aí daqui a pouco eu vou fazer de novo porque eu posso ovular de uma hora para outra, e quando eu ovular, 'corre Cleide'. Ai falei pro Thiago: 'Mas amor, e se eu ovular no meio do set?', ele respondeu: 'A gente pede para pausar, prioridade é prioridade, vamos ali rapidinho, fazer o nosso filho, e já voltamos rapidinho'. Ficou combinado assim", disse ela.



A coach de emagrecimento relatou que estudou todo o processo antes de tentar da maneira tradicional. "Até chegar nisso, eu tentei entender quais são as chances, os riscos, eu tenho 41 anos, poderia não valer a pena. Mas o fato de eu já ter tido dois filhos, faz com que as chances de síndrome sejam menores do que uma mulher que nunca teve. Lógico que o fato de eu ser mais velha, não é a mesma coisa que uma menina de 36 anos, a qualidade dos óvulos é diferente, no sentido de serem mais saudáveis", explicou.

A influenciadora digital já é mãe de Lucas, de 23 anos, fruto de seu antigo casamento com o empresário Nelson Rangel, e Sophia, de 6 anos, da relação que teve com o ator Arthur Aguiar.