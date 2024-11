Gustavo Tubarão encanta ao pedir namorada em casamento em festival de lanternas na Tailândia - Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2024 18:09 | Atualizado 16/11/2024 18:12

Rio - Gustavo Tubarão deu um grande passo na vida amorosa ao pedir a namorada, Jade Sales, em casamento, neste sábado (16). O momento especial ocorreu durante um festival de lanternas na Tailândia.



Na gravação, publicada nas redes sociais, o casal aparece segurando um balão de gás enquanto o influenciador se ajoelha com a aliança em mãos. Em tom descontraído, Tubarão aproveitou para brincar com Jade, que, entretida com o balão, não percebeu de imediato o que estava acontecendo. "Esqueci que ela é lerda", disse.



Refletindo sobre o momento, Tubarão escreveu: "É, agora não é zoeira finalmente chegou o pedido… o que eu tremi é brincadeira, até agora eu estou tremendo para falar a verdade! Pedi muito a resposta de Deus antes de tomar essa decisão, que é uma decisão pra vida inteira. E foram tantas respostas que eu tive dEle, que eu finalmente tomei coragem".



Ao final, o influenciador se declarou à nova noiva. "Jade é uma pessoa que entrou por acaso em minha vida, era só 'uma ficada' e nada mais. E hoje eu entendo que nada é por acaso. Eu não sei como eu conseguia ser feliz antes, sem ter você do meu lado, perereca. Te amo".



