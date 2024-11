Gizelly Bicalho descartou reencontro com Larissa Tomásia - Reprodução de Vídeo / X

Publicado 16/11/2024 16:43

Rio - Gizelly Bicalho participou da Live do Eliminado, comandada por Márcia Fu e Lucas Selfie, e falou sobre um possível reencontro com Larissa Tomásia após deixar "A Fazenda 16". A advogada descartou uma conversa depois de assistir um vídeo em que a ex-aliada comenta suas atitudes dentro do reality show.

fotogaleria "Se fosse ao contrário, eu também ficaria chateada. Peço a vocês que não ataquem ela. Jogo é jogo, o que passou, passou. Aqui fora é outra realidade. Quando ela quiser conversar, eu vou. Acho necessário a gente conversar. Como disse antes, não concordo com algumas coisas que ela fez lá dentro, mas não vou atacar e julgar aqui fora", disse Larissa.

Oitava eliminada do programa, Gizelly rejeitou a ideia de rever Larissa. "Não tenho nada para falar com ela. Vida que segue."